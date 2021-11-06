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Kültür - Sanat Sahte olduğu bilindiği halde 200 bin euro'dan satışa çıkarılacak!
Kültür - Sanat

Sahte olduğu bilindiği halde 200 bin euro'dan satışa çıkarılacak!

Leonardo da Vinci'nin dünyaca ünlü Mona Lisa tablosunun 400 yıllık birebir kopyası tablo, Paris'te müzayedeye sunulacak. Tablonun 150 bin ile 200 bin euro arasındaki bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 09:22:00 -
Sahte olduğu bilindiği halde 200 bin euro'dan satışa çıkarılacak!

Fransa Kralı 1. François'in Leonardo da Vinci'den 1518'de satın aldığı ve bugün Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosunun replikaları sanatseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dünyanın en meşhur Mona Lisa replikalarından birinin birkaç ay önce rekor fiyata satılmasının ardından, salı günü Paris'teki Artcurial müzayede evi tarafından gerçekleştirilecek müzayedede 400 yıllık bir replika daha satışa sunulacak.

1600'lü yıllarda resmedildiği belirtilen ve orjinaline neredeyse birebir oranda benzerliği nedeniyle ressamın orjinal Mona Lisa tablosunu yakından gördüğü tahmin edilen replikanın 150 ila 200 bin euro arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.
Haziran ayında 17. yüzyıldan kalma bir diğer Mona Lisa replikası, Avrupalı bir koleksiyoncu tarafından 2.9 milyon euroluk rekor bir fiyata satın alınmıştı.

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