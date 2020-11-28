Sahte kimlikle yakalanan şahsın FETÖ'den arandığı ortaya çıktı
Polis ekiplerinin rutin kontrolünde sahte kimlikle yakalanan ve 'asker kaçağı olduğu için sahte kimlik' kullandığını söyleyen şahsın FETÖ'den arandığı ortaya çıktı.
FETÖ/PDY mensubu firari E.K, Gaziosmanpaşa Taşköprü tramvay durağı civarında gerçekleştirilen rutin GBT uygulaması esnasında, Gaziosmanpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, başkasına adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.
FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı
Asker kaçağı olduğu için sahte kimlik kullandığını dile getiren E.K.’nın Bylock kullanıcısı olduğu ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan arandığı tespit edildi.
Eşi de gözaltına alındı
Şahsın ikamet ettiğini belirttiği adreste yapılan aramada ise kendisi gibi firari olan Bylock kullanıcısı eşi N.K da gözaltına alındı .