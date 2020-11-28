Sahte kimlikle yakalanan şahsın FETÖ'den arandığı ortaya çıktı

FETÖ/PDY mensubu firari E.K, Gaziosmanpaşa Taşköprü tramvay durağı civarında gerçekleştirilen rutin GBT uygulaması esnasında, Gaziosmanpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, başkasına adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı

Asker kaçağı olduğu için sahte kimlik kullandığını dile getiren E.K.’nın Bylock kullanıcısı olduğu ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan arandığı tespit edildi.

Eşi de gözaltına alındı

Şahsın ikamet ettiğini belirttiği adreste yapılan aramada ise kendisi gibi firari olan Bylock kullanıcısı eşi N.K da gözaltına alındı .