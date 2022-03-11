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Aktüel Sahte içki operasyonları! Yakalandılar
Aktüel

Sahte içki operasyonları! Yakalandılar

Muğla'da düzenlenen sahte içki operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 22:52:00 -
Sahte içki operasyonları! Yakalandılar

Muğla'da düzenlenen sahte içki operasyonlarında 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fethiye Grup Amirliği ekipleri, sahte alkole bağlı olayları önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda, 43 litre etil ve 5 litre el yapımı alkol ile alkol yapımında kullanılan 31 kit ele geçirildi. Şüpheli A.B. yakalandı.

Diğer yandan, ekiplerce kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan otomobilde 96 şişe sahte alkol bulundu. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

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