Sahte doktorlar çoğalıyor! Çocuk hastalıkları uzmanı çıktı

Ambulanstan sahte doktor çıktı

Tekirdağ’daki sahte doktorun yankıları sürerken bir sahte doktor vakası daha ortaya çıktı. Van'dan İstanbul'a hasta nakleden özel bir firmaya ait ambulansta, kendisini çocuk doktoru olarak tanıtan bir kişi gözaltına alındı.

Polise "doktorum" dedi, şüpheli tavırları dikkat çekince yakayı ele verdi.

Özel bir firmaya ait ambulans, Van'dan İstanbul'a hasta taşıyordu. Ambulans, Erzincan'da polis ekip tarafından durduruldu. Polis, beyaz önlüklü olduğu görülen ve kendisini çocuk doktoru olarak tanıtan görevliden 'doktor' kimliğini göstermesini istedi. O kişi, şüpheli tavırlarıyla dikkat çekince gözaltına alındı.

Yapılan soruşturmada tıbbi sekreterlik bölümü mezunu olduğu öğrenilen şüphelinin, ambulans şoförlerine kendini doktor olarak tanıttığı tespit edildi. Ayrıca yapılan aramalarda, çocuk hastalıkları uzmanı ibareli kaşe bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sahte doktor adliyeye sevk edildi. İfadesinde "Ben bir hata yaptım pişmanım" diyen şüpheli serbest bırakıldı.