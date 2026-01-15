Sahte altın bozdurmaya çalışırken paketlendi

  • İSTANBUL
Eskişehir'de sahte altını bozdurmak isteyen ve kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli, tezgâhtarların dikkati sayesinde yakalandı.

Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İnci Sokak'ta bulunan bir kuyumcuya giren Ö.Ç. isimli şahıs, elindeki 58.09 gram sahte altını bozdurmak istedi. Kuyumcudaki yetkililer bahse konu altınların toplam piyasa değerinin 343 bin TL olduğunu hesaplayıp Ö.Ç.'ye bilgi verdi. Daha sonra kuyumcudaki tezgahtarlar, incelemelerinde altınların sahte olduğunu fark etti. Zaman kaybetmeden polise haber veren kuyumcu çalışanları şüpheli şahsı polise teslim etti. Polis ekipleri tarafından kelepçelenen şahıs karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.Ç.'nin kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

