Şahmeran Medusa'ya karşı

Ali Uyar

İstanBUL’un içinde bir “stan” yani “satan: şeytan” vardır. Ve eğer burayı korumazsan “şeytanın şehri: STANCİTY” olur. İşte o zaman şehrin içindeki şeytan “Medusa” da açığa çıkar evlat.

Şeytaniler Mısır sembolleri ile Medusa’yı birlikte kullanılırlar. Mesela Yerebatan’da Medusa başını kullanırken, Sultanahmet’in merkezinde Medusayla beraber “3 yılan”ı temsilen “Yılan Başlı Sütun”u kullanırlar. Hemen yanı başında da, Mısır’dan getirilen “şeytan işi pislik” olan “Dikilitaş”ı kullanırlar.

Maide 90: (Ey iman edenler! içki, kumar, DİKİLİ TAŞLAR ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir)

Yine Galata’da Beyoğlu’nda, bazen karşı karşıya olan binalarda, bazen aynı binada, hem Medusa hem de Mısır Sfenkslerini görürsün neden? Bunun sebebi, taa Musa’nın firavun zamanında sihirbazlarla giriştiği mücadeleye kadar gider evlat. Sihirbazların attığı her bir şeytani yılan, Medusayı temsil eder. Buna karşılık Musa’nın asasını yere atarak çıkan ejder-yılan ise rahmanidir. Ve sihirbazların yaptığı tüm Medusa sembolü yılanları yer. İşte bu rahmani yılan da “Şahmeran”ın sembolüdür. Şeytanilerin Medusa ve Mısır sembollerini kullanmalarının sebebi; MUSA’NIN FİRAVUN VE SİHİRBAZLARA KARŞI YILANLAR ÜZERİNDEN GİRİŞTİĞİ MÜCADELENİN HÂLÂ DEVAM ETTİĞİ mesajıdır evlat. Peki şeytaniler Medusa ve mısır sembollerini kullanır da “firavun” adına bir şey yapmazlar mı? Elbette yaparlar. Onun sırrı da “PERA”dır. Pera= ferau=firavun demektir. İşte bu yüzden PERA binası ve etrafında, hem Medusa hem de Mısır motifleri vardır. Yani Beyoğlu’nda, Medusacılar firavun adına bir bina bile dikmişler de bizim haberimiz yok be evlat.

Firavunla yılan arasındaki bağı şuradan da anla ki, firavunların özel baş giysilerinin ön tarafında her zaman bir yılan figürü vardır. Ve firavun, yılanı takip eder durumda olup, yılanın gittiği yön firavunun gittiği yöndür. Firavun aynı zamanda “kapı görevlisi” demektir. Peki neyin kapısı? Yılana yani Medusaya götüren kapının görevlisi demektir evlat.

Genelde Beyoğlu-Galata bölgesi, özelde ise PERA binası, Musa’nın zamanında insanların firavuna tapması için, dönemin sihirbazlarının ortaya sihirden yılanlar atıp, insanları kandırdıkları “İllüzyon Alanı”nın sembolüdür evlat. PERA, yani FİRAVUNun sarayında sağa sola duvarlara ATILAN (işlenen) YILAN MEDUSALARI (kabartmaları) YİYEN RAHMANİ EJDERİN BÂTINÎ TEMSİLCİSİ ŞAHMERANdır. Zâhirî temsilcisi ise, MUSA’NIN ATTIĞI YILAN, YANİ EJDERİNİN DEVLETİ OLAN OSMANLI DEVLETİ yani bizleriz evlat. Zira “Osman” kelimesi, Kur’an’daki Musa’nın rahmani yılanı olan “su’ban” kelimesinden gelmekte olup manası “EJDER” demektir.

Evlat! “Ejder Devleti” olan “Osmanlı Devleti”ni yönetmek medusacılar için çok önemliydi. Aksi halde başlarına bela alırlardı. Onun için de bu eğitime çocukken-çocuklar için başlamaları gerekirdi. Peki sence onlar bu “ejdehayı nasıl eğitir”lerdi? Her halde bu, bir Medusacı Hollywood filmi olan “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin” filmi değildi! Ya da öyle miydi!

Unutma ki “Rahmani Şahmeran devleti olan Osmanlı, şeytani Medusa devleti olan Bizansı boşuna yıkmamıştır.” Çünkü ŞAHMERAN MEDUSAYA KARŞIdır evlat. Peki mısır sembolleri, firavun, yılan, Medusa var da, esas oğlan İblisin adına bir şey yok mu? Ah evlat ah! Olmaz mı! Şeytanın bir diğer adı olan “NURİZZİYA” var. Daha ne olsun!

Ayasofya tevhidin merkeziyse, Galata da şeytaniyetin merkezi-sembolüdür evlat. Şeytanilerin en çok kullandığı ise para ve şehvettir. İşte Galata denince akla boşuna “Galata bankerleri” ve “Galata umumhaneleri” gelmez. Bu yüzden bunların merkezi de galatadır. Galata kulesi, Stancity’nin bir diğer hususi sembolüdür evlat. İstanbul’un şeytani yüzünün sembolüdür.

Galata kulesinin Pera’da, yani firavunun sarayının yakınında olması da boşuna değildir. Bu da firavunun Hâmân’a yaptırdığı kule, yani “tanrıya meydan okuma” ve “üstüne çıkıp ona ok atma” demek olup, işte bu da firavunun veziri, nam-ı diğer Hâmân’ın sembolüdür evlat.