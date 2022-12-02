Sahil Güvenlik Komutanlığı açıkladı: Son bir haftada...
Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir haftada 743 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir haftada 743 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 25 Kasım-1 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 30 olayda toplam 743 düzensiz göçmen yakalanmış/kurtarılmıştır."