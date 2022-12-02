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Gündem Sahil Güvenlik Komutanlığı açıkladı: Son bir haftada...
Gündem

Sahil Güvenlik Komutanlığı açıkladı: Son bir haftada...

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir haftada 743 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 22:33:00 -
Sahil Güvenlik Komutanlığı açıkladı: Son bir haftada...

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir haftada 743 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 25 Kasım-1 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 30 olayda toplam 743 düzensiz göçmen yakalanmış/kurtarılmıştır."

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