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Aktüel sahibinden.com 2020 trendlerini paylaştı
Aktüel

sahibinden.com 2020 trendlerini paylaştı

Satılık, kiralık, boyasız, traktör, bisiklet, acil, sahibinden, otomobil, dubleks, araba kelimeleri geçen yıl platformda en çok aranan 10 kelime oldu - Platformdaki satılık daire ilanlarının toplam brüt metrekaresi geçen yıla oranla yüzde 56 büyüyerek 380 milyon metrekareye ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:57:16 -
sahibinden.com 2020 trendlerini paylaştı

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com'un açıkladığı 2020 trendlerine göre, satılık, kiralık, boyasız, traktör, bisiklet, acil, sahibinden, otomobil, dubleks ve araba kelimeleri geçen yıl platformda en çok aranan 10 kelime oldu.

Platformdan yapılan açıklamada, sahibinden.com'daki ilanlardan yola çıkarak elde edilen 2020 yılının alışveriş ve yaşam tercihlerine dair trendler paylaşıldı. Açıklamaya göre, yılın ikinci çeyreğinden itibaren ağırlaşan salgın koşulları kullanıcıların yaşam alışkanlıklarının ve arayışlarının yönünü değiştirdi. Toplu yaşamdan kaçınmanın etkisiyle tatil arayışları yazlık ve karavana kayarken, artan uzaktan iletişim ihtiyacı da cep telefonlarına ilginin artmasına neden oldu.

2020’de sahibinden.com’un aylık kullanıcı sayısı 62,7 milyona yükseldi. Platform ayrıca 509,6 milyon ziyaret sayısı ve 15,2 milyar sayfa gösterimiyle yeni bir rekora imza attı.

Tüm Türkiye’deki "Satılık Daire" kategorisinde verilen ilanların toplam brüt alanı geçen yıla oranla yüzde 56 büyüyerek 380 milyon metrekareye ulaştı. Vasıta kategorisinde ise ilan sayısı bir yılda 7,6 milyonu geçti.

Yayınlandıktan sadece 7 dakika sonra kaldırılan Alcatel marka tablet ve 2016 model Volkswagen/Transporter, yılın en hızlı yayından kaldırılan ilanları oldu. Antalya/Konyaaltı’ndaki havuzlu sitedeki 1+1 ev ise en hızlı kapanan ev ilanı olarak ön plana çıktı.


- En çok aranan 10 kelime


Satılık, kiralık, boyasız, traktör, bisiklet, acil, sahibinden, otomobil, dubleks, araba kelimeleri geçen yıl platformda en çok aranan 10 kelime oldu. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak öne çıkan arama "traktör" oldu. Evde geçirdikleri süre boyunca tadilata ihtiyaç duyanlar ise hizmet kategorisinde en çok "Banyo Mutfak Dekorasyonu" kelimelerini aradı.

Vasıta kategorisinde 4,8 milyon kez görüntülenmeyle 2020 model Bugatti Chiron spor otomobil ilanı ve emlak kategorisinde 540 bin kez görüntülenmeyle Didim Akbük’teki 210 metrekarelik villa ilanı, kendi kategorilerinde en çok görüntülenen ilanlar oldu. Kullanıcıların en çok favorilerine aldığı ilanlar ise "Emlak" kategorisinde Beylikdüzü’ndeki 3+1 odalı 135 m2 daire, "Vasıta" kategorisinde ise 2020 model Ortiz marka karavan oldu.


- Araçları karşılaştırmayı sevdik


Vasıta kategorisindeki hareketlilik, kullanıcıların karar vermeden önce araçları detaylı olarak karşılaştırmayı sevdiklerini ortaya koydu. Kullanıcılar, sahibinden.com’un 2019 yılında hayata geçirdiği Oto360 hizmeti kapsamında, markadan donanıma 8 ayrı kategoride karşılaştırma imkânı buldu. 2020’de en çok karşılaştırma yapılan araçlar sırasıyla, Volkswagen Passat, Toyota Corolla, Opel Astra, Ford Focus ve Honda Civic oldu.

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