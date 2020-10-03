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Ekonomi SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ertelendi
Ekonomi

SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ertelendi

Sanal fuar, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden binlerce sektör profesyonelinin buluştuğu bir etkinlik olacak

Yeniakit Publisher
2020-10-03 10:45:31 -
SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ertelendi

İSTANBUL (AA) - SAHA İstanbul tarafından 4-7 Kasım 2020'de organize edileceği açıklanan SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Kovid-19 salgını nedeniyle 10-13 Kasım 2021'e ertelendi.

SAHA İstanbul Savunma, Havacılık Uzay Kümelenmesi Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, SAHA İstanbul tarafından 4-7 Kasım 2020'de organize edileceği açıklanan SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye'de giderek artan Kovid-19 vakaları sebebiyle katılımcıların ve ziyaretçilerin sağlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirler de göz önüne alınarak 10-13 Kasım 2021'de İstanbul Fuar Merkezi 5, 6 ve 7. salonlarında gerçekleştirilecek.

SAHA EXPO Sanal Fuarı ise 9 Kasım 2020-9 Nisan 2021 tarihleri arasında, ilk haftası karşılıklı video konferanslara açık olacak şekilde, 300’ün üzerinde katılımcı ile online olarak gerçekleştirilecek.

Fuar, Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden binlerce sektör profesyonelinin buluştuğu bir fuar olacak.

Sanal fuarda Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Ortadoğu, Kuzey ve Kıta Afrikası, Rusya, Ukrayna, Pakistan, Hindistan, Malezya, Endonezya, Bangladeş ve daha birçok ülkeden firma ve devlet temsilcisi B2B/B2G görüşmelerde yer alacak.

Katılımcılar yurt içinden ve yurt dışından alım heyetleri ile yapacakları video konferanslarla en yeni ürün, sistem ve tasarımlarını tanıtabilecek, uluslararası iş birlikleri kurabilecek. Sanal Fuar, 5 ay boyunca ziyarete ve firmalarla delegasyonlar arasında B2B/B2G randevulu görüşmelere açık kalmaya devam edecek.

SAHA EXPO 2020 için sözleşme imzalayan katılımcıların stant yerleri, 2021 yılında gerçekleştirilecek olan fuarda geçerli olacak. Ayrıca SAHA EXPO 2020 katılımcıları 2021’deki fuardan hemen sonra gerçekleştirilecek SAHA EXPO Sanal Fuarı’na da katılabilecek.

Fuarda herhangi bir uygulama indirmeden PC web tarayıcısı, mobil tarayıcı ya da SAHA EXPO mobil uygulaması üzerinden erişilebilecek. Giriş yetkisi verilen kişiler dünyanın herhangi bir yerinden sisteme giriş yapabilecek.

Dünya ve Türkiye’den sektör profesyonelleri 7/24 açık olacak sanal fuarda gezerken, sanal gerçeklik teknolojileri ile firmaların 3D modellerini detaylı olarak inceleyebilecek, firmaların ve ürünlerin video tanıtımlarını izleyebilecek, firmadan ilgililerle canlı video konferans yapabilecek.

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