Sağlıklı pişirme yöntemleri

Sağlığın altın kuralı yeterli ve dengeli beslenmekten geçer. Aksi halde vücut zayıf düşeceğinden pek çok hastalık bizleri bekliyor olacaktır. Bu sebepten dolayı beslenme düzenine dikkat etmeli ve en önemlisi olan sağlıklı yemek pişirme teknikleri öğrenmeliyiz.



Pek çoğunu biliyor olabilirsiniz. Hatta lezzet açısından yeterli görmeyebilirsiniz. Yine de bu hatırlatmaları yabana atmayın, “bayılıyorum” deseniz de kızartma gibi yanlış pişirme usullerinden de uzak durun diyoruz.

Buharda Pişirme

Bilhassa sebzeler için çok uygun olan buharda pişirme tekniği yemeğin kalitesini, rengini ve lezzetini üst seviyeye çıkarır. Besin kaybını en aza indirir ve besinlerin daha kolay sindirilmesini sağlar.

Sebzeleri kızartmak, kavurmak yerine buharda pişirerek sağlıklı beslenmenin ilk adımını atabilirsiniz.



Üstelik hiçte zorlanmadan, artık pazarda çarşıda hemen her yerde buharda sebze pişirme aparatları ve aletleri kolayca temin edilebiliyor. Hemen her boy tencerenize de takabiliyorsunuz.

Fırında Pişirme

Besin öğeleri ve vitamin kayıplarını en aza indiren yöntemlerden biri de fırında pişirmektir. Bu, aynı zamanda besin zehirlenmesine yol açabilecek olan bakteri yok eder ve yemekleri daha güvenilir hale getirir.

Fırında pişirilen yemekler ağır ağır piştiğinden sindirimi daha kolay ve lezzetli olur.

Keşke evinizin yakınında bir odun fırını olsa diyeceğiz ama, şehir yerinde ne gezer! Evinizdeki fırında en yaygın kullanılan ısı aralığı 160 C° ile 180 C° arasıdır.

Haşlama

Sıkça kullanılan yemek pişirme yöntemlerinden bir diğeri besinlerin haşlanarak pişirilmesidir. Bu teknik soğuk ve sıcak suda haşlama olarak iki gruba ayrılır.

İlkinde yiyecekler soğuk suya konur ve kaynamaya bırakılır.



İkinci yöntemde ise, yiyecekler önceden kaynatılmış suya konur ve pişirilir. Tavsiyemiz ikincisini uygulamanız. Zira pişirme süresi kısa olduğu için besin değeri kadar sebzelerin renkleri daha iyi korunacaktır.

Izgara

Et, balık ve tavuk çeşitlerinin veya sebzelerin mangalda ızgara usulü pişirilmesi kalori bakımından oldukça yararlıdır.



Hafif tatları da ortaya çıkaracağından keyifli ve sağlıklıdır. Ana kural ateş ile besinin arasında 15 cm uzaklık olmasıdır. Besinlerin yakılmamasıdır. Zira, yiyecekler mangal kömürüne çok yakın pişirilirse yanar, kömürleşir. Kömürleşme kanserojen tehlikesini açığa çıkarır.