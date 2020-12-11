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Aktüel Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan sağlık çalışanları için "ilave haklar" talebi:
Aktüel

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan sağlık çalışanları için "ilave haklar" talebi:

"(5510 sayılı Kanun) Bize göre yapılması gereken, mevcut kanundaki eksiklikleri, virüsle mücadele süreçlerindeki hassasiyetleri dikkate alarak, sağlık çalışanları lehine düzenleyip, ilave haklar ve kazanımlar sunmaktır"

Yeniakit Publisher
2020-12-11 14:33:43 -
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan sağlık çalışanları için "ilave haklar" talebi:

ANKARA (AA) - Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun, sağlık çalışanları lehine düzenlenmesini, ilave hak ve kazanımlar sunulması talebinde bulundu.

Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, sağlık çalışanları da dahil kamu görevlilerinin, mesleklerini yürütürken veya mesleklerinin neden ve etkisiyle malul olmaları ya da vefat etmeleri durumunda "vazife malullüğü" hükümlerinden yararlandığına dikkati çekti.

Bu durumdaki kamu görevlilerinin veya ölenlerin yakınlarının, kanunun öngördüğü vazife malullüğü aylığından emekli ikramiyesine, eğitim öğretim yardımından kamuda bir kişilik istihdama kadar birçok haktan faydalandığına işaret eden Durmuş, şunları kaydetti:

"Kanun bu kadar açık ve tüm kamu çalışanlarını bağlayıcı bir durumda iken, Kovid-19 ile mücadeleleri nedeniyle sağlık çalışanları için yeni bir kanunla 'mesleki hastalık' talebinde bulunma hususunda, tüm taraflar yeniden düşünmelidir. Bize göre yapılması gereken, mevcut kanundaki eksiklikleri, virüsle mücadele süreçlerindeki hassasiyetleri dikkate alarak sağlık çalışanları lehine düzenleyip, ilave haklar ve kazanımlar sunmaktır. Bu kapsamda, kanunun vazife malullüğünden yararlanmak için aranan şartlar arasında saydığı 'b' ve 'c' maddeleri, pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanları lehine, tartışmaya/yoruma yer bırakmayacak şekilde acilen düzenlenmek zorundadır."

Durmuş, meselelerin, kısır tartışmalara kurban edilmeden, ideolojik propagandalara malzeme konusunu yapılmadan, ivedilikle çözülmesinden yana olduklarını belirterek, "Unutmayalım ki virüs ne tartışma dinliyor ne de ideolojik ayrım yapıyor. Sağlık çalışanları da virüsü durdurmak için canla başla çalışıyor." ifadesini kullandı.

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