Sağlık ocakları açık mı 25 Ocak | Bugün aile sağlığı merkezleri açık mı?

İstanbul sağlık ocakları açık mı? İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar idari izinli sayıldı. Bu sebeple pek çok kişi sağlık ocaklarının hastanelerin bugün açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, sağlık ocakları bugün açık mı? Sağlık ocakları bugün kaça kadar açık?