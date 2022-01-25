  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Sağlık ocakları açık mı 25 Ocak | Bugün aile sağlığı merkezleri açık mı?
Yaşam

Sağlık ocakları açık mı 25 Ocak | Bugün aile sağlığı merkezleri açık mı?

İstanbul sağlık ocakları açık mı? İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar idari izinli sayıldı. Bu sebeple pek çok kişi sağlık ocaklarının hastanelerin bugün açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, sağlık ocakları bugün açık mı? Sağlık ocakları bugün kaça kadar açık?

Yeniakit Publisher
2022-01-25 12:13:00 - 2022-01-25 12:16:06
Sağlık ocakları açık mı 25 Ocak | Bugün aile sağlığı merkezleri açık mı?

İstanbul beyaz örtüye büründü. Kar yağışı ulaşımda aksaklıkların yaşanmasına yol açtı. Bu sebeple 25 Ocak Salı günü için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar idari izinli sayıldı. Peki, sağlık ocakları bugün kapalı mı?

Sağlık ocakları açık mı 25 Ocak | Bugün aile sağlığı merkezleri açık mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan, “Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır” paylaşımında bulundu.

Sağlık çalışanları idari izin kapsamının dışında tutuldu. Bu sebeple bugün yani 25 Ocak Salı günü sağlık ocakları açık.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay