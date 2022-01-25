Sağlık ocakları açık mı 25 Ocak | Bugün aile sağlığı merkezleri açık mı?
İstanbul sağlık ocakları açık mı? İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar idari izinli sayıldı. Bu sebeple pek çok kişi sağlık ocaklarının hastanelerin bugün açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, sağlık ocakları bugün açık mı? Sağlık ocakları bugün kaça kadar açık?
İstanbul beyaz örtüye büründü. Kar yağışı ulaşımda aksaklıkların yaşanmasına yol açtı. Bu sebeple 25 Ocak Salı günü için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar idari izinli sayıldı. Peki, sağlık ocakları bugün kapalı mı?
Sağlık ocakları açık mı 25 Ocak | Bugün aile sağlığı merkezleri açık mı?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan, “Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır” paylaşımında bulundu.
Sağlık çalışanları idari izin kapsamının dışında tutuldu. Bu sebeple bugün yani 25 Ocak Salı günü sağlık ocakları açık.