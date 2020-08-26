  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sağlık çalışanlarından kan bağışı
Aktüel

Sağlık çalışanlarından kan bağışı

SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, Türk Kızılayı'na kan bağışı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 12:02:04 -
Sağlık çalışanlarından kan bağışı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Zeynep Kamil Kadın ve çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Hastane bahçesinde kurulan seyyar kan bağış otobüsündeki kampanyaya hastane çalışanları yoğun ilgi gösterdi.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek yaptığı açıklamada, son zamanda azalan kan stoklarını takviye etmek amacıyla Zeynep Kamil Hastanesi'nin koordinatörlüğünde sağlık çalışanlarının katkılarıyla kampanyanın bugün açılışını yaptıklarını ifade etti.

Demiryürek, şöyle konuştu:

"Özellikle pandemi döneminde cansiperane çalışan sağlık görevlilerimiz, bununla da yetinmeyerek böylesine bir eksikliğin giderilmesi noktasında yine bir fedakarlık örneği göstererek hastane bahçesinde kurdukları bu stant sembolik olarak da çok önemli bir yere sahip. İnşallah bugün burada başlayan bu çaba Üsküdar ve İstanbul'un farklı noktalarında da devam ederek stoklarımız tekrar arttırmak, ihtiyacı olan herkese yeterli kanı temin etmek noktasında bir misyon edinecektir."

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Semra Kayataş Eser ise pandemi döneminde alınan önlemler gereği herkesin evine kapandığını ama sağlık hizmetlerinin hiç durmadığını söyledi.

Eser, 2 gün devam edecek kampanyaya ilişkin şunları kaydetti:

"Hastanemiz rolü gereği hem kendi hastanemizde olan kanamalı doğumlara hem de dışarıda doğum yapıp da kanaması olan annelere el uzattı. Onları tekrar hayata bağlamak için müdahaleler yapıldı. Burada sadece sağlık ekibinin zamanında ve doğru müdahale etmesi yetmiyor. Kan ve kan ürünlerin varlığı bu başarıda çok önemli bir faktör. Salgın döneminde kan bağışında ciddi bir azalma oldu. Hastane ekibi olarak bir kampanya başlatmayı arzu ettik. Hekimlik zor ve meşakkatli bir süreç. Bu sürecin sonunda bir hayat kurtarmak inanılmaz mutluluk verici. Kan bağışı yaparak insanların hayatlarını kurtarabiliriz. Ben herkesi kök hücre de dahil bu kampanyaya davet ediyorum."



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a karşı skandal adım!
Dünya

Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a karşı skandal adım!

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan'a karşı bölgede ordu kurma kararı aldıklarını duyurdu.
Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor
Dünya

Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor

BAE tetikçisi Muhammed Dahlan’ı Filistin yönetimini ele geçirmek amacıyla oluşum içerisinde olduğu iddia edildi. Kritik iddia İsrailli eski ..
İsrail Lübnan köylerini bombaladı
Dünya

İsrail Lübnan köylerini bombaladı

İsrail askerlerine ait bir kontrol noktasına Lübnan tarafından ateş açıldığı iddia edildi. Katil devlet İsrail de misilleme amaçlı olarak Lü..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı