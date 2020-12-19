  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sağlık çalışanları ile sanatçılar "Acil Müzik" konserlerinde buluşuyor
Aktüel

Sağlık çalışanları ile sanatçılar "Acil Müzik" konserlerinde buluşuyor

Yeniakit Publisher
2020-12-19 17:17:09 -
Sağlık çalışanları ile sanatçılar "Acil Müzik" konserlerinde buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla özverili şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarıyla müzik dünyasının önemli isimlerini, hayata geçirdiği "Acil Müzik" sahnesinde buluşturuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çekimleri tarihi Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilen "Acil Müzik" programının bu ayki konukları Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden Ender Balkır ve Ayfer Vardar olurken, sanatçılara sağlık çalışanlarından Doç. Dr. Emrah İpek ile hemşire Adalet Ulutaş ve Ekin Gökçe Küçük eşlik etti.

Programın çekimlerine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, pandemi sürecinde gösterdikleri fedakarlıktan dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, "Sağlık hizmetlerinin her noktasında büyük özveriyle mücadele eden doktorlarımızın, hemşirelerimizin, ambulans görevlilerimizin, müziğe, notaya, enstrümana eşlik eden seslerini 'Acil Müzik' Sahnesinde duyuruyoruz. Bu zor dönemde kültürü ve sanatı her zamankinden daha fazla merkeze alarak sanatın iyileştirici ve bütünleştirici gücünden hepimiz yararlanmalıyız. Beyoğlu Belediyesi olarak sağlık çalışanlarımıza, bu mücadelenin esas kahramanlarına şükran borcumuzu bir nebze olsun ödeyelim istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınına karşı büyük bir fedakarlıkla görevlerini sürdüren sağlık çalışanları için hazırlanan "Acil Müzik" programında, Türkiye'nin önde gelen sanatçılarıyla birlikte hemşire, hasta bakıcı, doktor ve ambulans görevlisi gibi sağlık hizmetlerinin her noktasında emek verenler yer alıyor.

"Acil Müzik" sahnesinin bu ayki konseri, 20 Aralık Pazar 20.00'de Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Kültür Sanat YouTube kanallarından izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Cenazelerini camilere getirmesinler" demişti: Prof. Ebubekir Sifil'e destek yağdı

Sözcü Gazetesi'nin 'Dava açacağız' dediği Prof. Dr. Ebubekir Sifil'e sosyal medyada destek yağdı.
'Great Reset' itirafı! O küreselci
Dünya

'Great Reset' itirafı! O küreselci "Bu fırsatı iyi kullanmalıyız" dedi, ağzındaki baklayı çıkardı! Sıfırlama önceliği...

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab, Covid-19 sonrası dönemi yaşanabilecek gelişmeleri değerlendi. Great Reset itirafından bulunan Sc..
Trump deşifre oldu! ABD karıştı
Dünya

Trump deşifre oldu! ABD karıştı

Hollandalı bir hacker, ABD Başkanı Trump'ın Twitter şifresini 5. denemesinde doğru tahmin ederek hesaba erişim sağladı. Hollandalı savcılar,..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay