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Aktüel Sağlık Bakanlığınca Mersin'e gönderilen 24 ambulans törenle hizmete alındı
Aktüel

Sağlık Bakanlığınca Mersin'e gönderilen 24 ambulans törenle hizmete alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 17:33:42 -
Sağlık Bakanlığınca Mersin'e gönderilen 24 ambulans törenle hizmete alındı

MERSİN (AA) - Sağlık Bakanlığınca Mersin'e gönderilen 24 tam donanımlı yeni ambulans törenle istasyonlara dağıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkça kente tahsis edilen, 3'ü yenidoğan olmak üzere 24 yeni ambulans, Mersin Ambulans Servisi Başhekimliğindeki törenle hizmete alındı.

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, kentteki ambulans sayısının 122'e yükseldiğini ifade etti.

Yeni ambulanslarla sağlık hizmetlerinin güçlendiğini vurgulayan Bahçacı, "Acil sağlık hizmetlerinde başarının en önemli göstergelerinden biri vakaya ulaşım süresidir. Acil sağlık hizmetlerimiz yaygın istasyon ağıyla vakalara Türkiye ortalamasından daha iyi bir sürede müdahale ediyor. Bakanlığımız tarafından ilimize tahsis edilen ambulanslarla birlikte eminim bu süreyi daha da kısaltacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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