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Ekonomi Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı son durum | Sağlık personeli alımı branşları
Ekonomi

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı son durum | Sağlık personeli alımı branşları

Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım’da gerçekleşen kabine toplantısının ardından 40 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularını merak edenler ise detayları araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı branşları

Yeniakit Publisher
2021-11-26 00:05:00 -
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı son durum | Sağlık personeli alımı branşları

Koronavirüs salgını süresince sağlık çalışanları büyük bir mücadele içerisine girdi. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı dönem dönem personel alımı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım’da yaptığı açıklamada 40 bin ssağlık personeli alınacağını duyurdu. Konu hakkında son açıklama ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Peki, sağlık personeli alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı son durum | Sağlık personeli alımı branşları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Koca, 40 bin sağlıkçı atamasına ilişkin de "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmeyle mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alım süreci başlıyor. Ayrıca yine mülakat yapılmadan kurayla 10 bin sürekli işçi alımı da yapılıyor olacak" bilgisini verdi.

Koca, hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti unvanlarında alımların olacağını da sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Alımla ilgili kılavuz yayımlandığında konu hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan bir açıklama yapılacaktır.

 

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