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Aktüel Sağlık Bakanı Koca'dan "Tekirdağ Şehir Hastanesi" paylaşımı:
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca'dan "Tekirdağ Şehir Hastanesi" paylaşımı:

"Yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesine sahip hastanemiz, deprem riskine karşı sismik izolatörlerle güçlendirildi"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:49:12 -
Sağlık Bakanı Koca'dan "Tekirdağ Şehir Hastanesi" paylaşımı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında hastanenin görseline de yer veren Koca, "Tekirdağ Şehir Hastanesi yarın açılıyor. Açılış, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşecek. Yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesine sahip hastanemiz, deprem riskine karşı sismik izolatörlerle güçlendirildi. İkinci fazıyla 158 bin metrekarelik dev bir sağlık kampüsüne dönüşecek." ifadelerini kullandı.

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