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Aktüel Sağlık Bakanı Koca, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-10-28 18:31:03 -
Sağlık Bakanı Koca, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileriyle bir araya geldi.

Bakan Koca, ziyaretinde, pandemi sürecindeki hasta yükü, değişiklik gösteren şartlarda verilecek katkı ve diğer hizmetler konusunda yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbirde tavizsiz olursak hastanelere daha az ihtiyaç duyarız." değerlendirmesinde bulundu.


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