Sağlık Bakanı Koca küresel firmaların Türkiye oyununa dikkat çekti
Koronavirüs tespiti için alınan test kitleri hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Küresel firmaların Türkiye uzantıları üzerinden neler yapılmak istendiği iyi biliniyor." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yapmış olduğu konuşmasında, Test kitlerinin ilk dönemde fazla ücretle alındığına dair iddialar olduğu sorusu üzerine, ''Altını çiziyorum: İlk günlerde Çin’den 8,75 Dolara aldığımız kit dışında, bugüne kadar 9,8 Liranın üzerinde fiyata kit alınmamıştır. 9,8 Lira ve altında kim veriyorsa Bakanlık almaya hazırdır. Küresel firmaların Türkiye uzantıları üzerinden neler yapılmak istendiği iyi biliniyor.'' açıklamalarını yaptı.