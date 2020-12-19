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Aktüel Sağlık Bakanı Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Olayla ilgili hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak anında müfettiş görevlendirmesi yaptık."
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Olayla ilgili hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak anında müfettiş görevlendirmesi yaptık."

Yeniakit Publisher
2020-12-19 17:05:31 -
Sağlık Bakanı Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Olayla ilgili hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak anında müfettiş görevlendirmesi yaptık."
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