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Gündem Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Sayıları artıyor
Gündem

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Sayıları artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ameliyatlar yapmaya elverişli şekilde inşa edilmiş 20 Şehir Hastanemiz var. Sayıları 36'ya çıkacak” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 21:07:00 -
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Sayıları artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ameliyatlar yapmaya elverişli şekilde inşa edilmiş 20 Şehir Hastanemiz var. Sayıları 36'ya çıkacak” dedi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1999 Büyük Marmara Depremi 7,4 büyüklüğündeydi. Ondan daha şiddetli depremlerde bile hasta tedavi etmeye, ameliyatlar yapmaya elverişli şekilde inşa edilmiş 20 Şehir Hastanemiz var. Sayıları 36'ya çıkacak" ifadelerine yer verdi.

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