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Medya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya her partiden milletvekillerinin teşekkürü de Oda TV'yi rahatsız etti
Medya

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya her partiden milletvekillerinin teşekkürü de Oda TV'yi rahatsız etti

Oda TV, koronavirüs sürecini başarılı bir şekilde yöneten ve koronavirüse yakalanan siyasilerle ilgilenmesinden dolayı her partiden milletvekilinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya neden teşekkür ettiklerini yazarak bundan da nemalandılar.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 17:40:00 - 2020-11-19 17:44:14
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya her partiden milletvekillerinin teşekkürü de Oda TV'yi rahatsız etti

Türkiye’ye karşı karalama operasyonlarında şer odakların başını çeken Oda TV, koronavirüse yakalanan milletvekillerinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya neden teşekkür ettiklerinin cevabını arayarak bundan bile nemalandı.

Koronavirüse karşı sıkı tedbirler alındı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı daha ülkeye girmeden sıkı tedbirler alarak başarılı bir süreç yöneten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü’nün takdirini aldı. Gecesini gündüzüne katarak çalışmalar yapan ve her gün halkı koronavirüs sayılarıyla ilgili bilgilendiren Koca, halka da her gün uyarılarını yapmaya devam ediyor.

Fahrettin Koca siyasilerle yakından ilgilendi

Öte yandan Koca, koronavirüse yakalanan her partiden siyasilerle de yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletmeyi ihmal etmiyor. Ancak buna rağmen şer odakları gibi çalışan Oda TV bu durumdan da nemalanarak şikayetçi üslupta “Her korona olan milletvekili neden Sağlık Bakanı’na teşekkür ediyor... Bu sorunun ilginç yanıtı” şeklinde bir manşet attı.

Barış Yarkadaş'ın cevabı

Oda TV yaptığı haberde, "Koronavirüs testi pozitif çıkan her partiden milletvekillerinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etmesi akıllara “neden” sorusunu getirdi." diyerek bu memnuniyetten bile kendine malzeme çıkarmaya çalıştı.

Oda TV, Gazeteci Burcu Karakaş'ın Twitter hesabından, “Parti fark etmeksizin Covid+ çıkan hemen her vekil neden sağlık bakanına teşekkür ediyor” paylaşımında bulunduğunu; CHP eski milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş’ın da “Çünkü günde 2 kez arayıp durumlarını soruyor. Bilim Kurulu Üyesi bir DR'u görevlendirip durumlarını takip ettiriyor” diye yanıt verdiğini yazdı.

 

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