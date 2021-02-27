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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cevabı karşısında yüzü kızarmayan Kemal Kılıçdaroğlu, yalanda ısrara devam ediyor
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cevabı karşısında yüzü kızarmayan Kemal Kılıçdaroğlu, yalanda ısrara devam ediyor

CHP içindeki taciz olaylarını sağa sola iftira atarak örtbas etmek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın belgelerini göstererek yaptığı açıklamasına rağmen 'Ücretsiz aşıya para verildi' yalanında ısrar ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 19:24:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cevabı karşısında yüzü kızarmayan Kemal Kılıçdaroğlu, yalanda ısrara devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin geçmiş olduğu gibi bugünde önünde 'takoz' işlevi gören Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan taci olayları ülke gündeminde tazeliğini korurken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yalanlarına devam ediyor.

Her zamanki gibi, hesap uzmanı edası takınan Kılıçdaroğlu, ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde başarılı bir yönetim sergileyen Sağlık Bakanlığı'nı hedef almayı sürdürüyor.

“Çin’den ücretsiz olarak getirildiği açıklanan 1 milyon doz aşı, Keymen şirketi tarafından Devlet Malzeme Ofisi’ne her bir dozu 12 dolardan fatura edildi.” yalanını ortaya atan Kemal Kılıçdaroğlu'na Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap vermişti.

Koca o konuşmasında “‘Üretici firma 1 milyon doz aşı üretti. Bu 1 milyon doz aşıyı aslında Türkiye’ye bedel almadan bağışladı’ deniliyor. Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedavaya bağışlar mı?” ifadelerini kullanarak belgelerini de kamuoyuna gösterdi.

Yalanda ısrara tam gaz devam ediyor!

Fahrettin Koca'nın açıklamaları sonrası Kemal Kılıçdaroğlı, yüzü kızarmak bir kenara yalanında ısrar etmeyi sürdürdü.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı. "Önce 'aracı firma yok' dediler, şimdi 'var' diyorlar. Bedelsiz gönderilen 1 milyon aşıya, '12 milyon dolar ödedik ama bir sorun neden ödedik' diyorlar. Haklarını yemeyelim, bu sefer akıllanmışlar. Peçeteye yazıp imzalatmak yerine bilgisayar çıktısı almışlar." 

 

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