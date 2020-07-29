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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüs mutasyona uğradı

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs mutasyona uğradı mı?" sorusunu cevapladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 18:16:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüs mutasyona uğradı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı öncesi düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

"Virüs mutasyona uğradı mı?"

Bakan Koca, "Virüs mutasyona uğradı mı?" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:

"Virüste mutasyon oldu. Ancak virülansı etkileyecek düzeyde olmadığı şeklinde. Ancak ileride olmayacağı anlamına gelmez. Şu an için bulaşığı etkileyen bir mutasyon olmadığını biliyoruz."

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