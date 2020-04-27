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Aktüel

Safranbolu’da gıda denetimi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde korona virüs (Vocid-19) tedbirleri kapsamında gıda denetimi yapıldı.

2020-04-27 11:59:09 -
Safranbolu’da gıda denetimi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde korona virüs (Vocid-19) tedbirleri kapsamında gıda denetimi yapıldı.


Safranbolu Kaymakamlığı tarafından korona virüs nedeniyle yaşanan salgınla mücadele ve toplum sağlığını korumak için alınan tedbirler kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki gıda satış ve üretim yerleri denetlenmeye devam ediyor.


Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini söyledi.


Alınan tedbirlerle ilgili yapılan denetimlerin yanında salgınla mücadele bilgilendirmelerinin yapıldığını ve tüm çalışanların ateşlerinin ölçüldüğünü ifade eden Ürkmezer, "Ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle devletimiz sürecin en başından itibaren gelişmeleri dikkatle takip ediyor ve gerekli önlemleri alıyor. Safranbolu Kaymakamlığı olarak bizler de üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda tarım müdürlüğümüze bağlı ekiplerle, jandarma ve sağlık ekiplerimizle ortaklaşa yaptığımız denetimleri daha da sıklaştırdık. Salgına karşı milletimizin desteği ile elde ettiğimiz bu güzel tablonun bozulmaması ve daha güzel sonuçlar için sizler evlerinizde kalmaya devam edin" dedi.

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