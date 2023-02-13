Safa Vakfı ve Verenel Derneği, 410 TIR insani yardım malzemesi götürdü

Vakıf ve Dernek, toplam 10 ilde kurmuş olduğu koordinasyon merkezi ile 44 araç ile anlık yardım faaliyetlerine devam ediyor. Mobil ve sabit aşevi ile toplamda 100.000 kişilik yemek ve 105.500 kişilik çorba ikramında bulunuyor. Günlük ortalama 68 tırlık gıda, hijyen, ısınma malzemesi dağıtırken sahada tüm şube ve temsilcilikleriyle yardım faaliyetinde.