Sadio Diallo Gençlerbirliği’nde Gençlerbirliği, Gineli futbolcu Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği, Gineli futbolcu Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Önümüzdeki sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Gençlerbirliği, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, bu doğrultuda geçtiğimiz sezonu Hatayspor’da tamamlayan Gineli Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak ilk transferini gerçekleştirmiş oldu.



Konuya ilişkin Başkent ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi.

Takımız geçen sezonu Hatayspor’da tamamlayan Gineli futbolcu Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Hoş geldin Sadio Diallo!"

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