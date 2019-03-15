0553 313 94 23

Sadık Çiftpınar: “İnşallah milli takım bize de nasip olur”

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, “Milli takım hepimizin.

15 Mart 2019 Cuma 23:40
Sadık Çiftpınar: “İnşallah milli takım bize de nasip olur”

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, “Milli takım hepimizin. Sonuna kadar başarılı olmasını isterim. İnşallah günü geldiğinde de bize de nasip olur” diye konuştu.


Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe evinde Sivasspor’u 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe’nin başarılı savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, kendileri açısından önemli bir maç olduğunu ifade ederek, “Kendi seyircimiz önünde iyi başlayıp, golleri bulup kazanmak istiyorduk ama olmadı. Yeterince pozisyon üretemedik. 0-0 dengeli geçen bir maçtı daha iyi olmamız lazım. Herkes biliyor ki Fenerbahçe tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşıyoruz başarı açısından. Olmamamız gereken bir yerdeyiz. Bunun vermiş olduğu üzüntü, baskı olabilir. Ama bunları yenip daha iyi futbol izletmeliyiz taraftarımıza. Onlar bize sonuna kadar destek veriyorlar. İkinci yarı daha iyiydik pozisyonlar olarak. Son 15 dakika kala çok kötü bir gol yedik. Ama önemli olan o golden sonra kısa sürede dönüşü yapabilmekti. Bunu taraftarımızın desteğiyle gerçekleştirdik. Sivas iyi mücadele etti. Bizim buraya gelen ya da deplasmana gittiğimizde bütün takımlar bize karşı ayrı motivasyonla oynuyorlar. Golden sonra özellikle iyi bir geri dönüş yaptık. Önümüzdeki hafta Ankaragücü maçında daha iyi futbolla galibiyet alıp devam etmek istiyoruz” dedi.



“Maç içerisinde itiş kakışlar oluyor”


Herkesin takıma katkıda olmak için sahada olduğunu belirten Çiftpınar, “Zaman zaman iniş çıkışlar olabilir. Ben de elimden geleni yaptım takım için. İçinde bulunduğumuz durum hepimiz açısında zor. Kazandığımız için mutluyum. İki pozisyon için şöyle söyleyebilirim. Maç içerisinde olan itiş kakışlar. Bana da yapılan darbeler oldu. Abartılacak pozisyonlar olduğunu düşünmüyorum. Futbolcu ilk yarıda kendisini ön tarafa doğru atıp vurmak istiyor topa. Biraz itmiş gibi duruyorum ama sadece arkadan elle dokundum. İkinci yarıda da her hangi bir baskı itme yok. Futbolun içinde olacak temaslar. sahanın içerisinde 4 tane hakem var. VAR’da hakemler var ona göre faul yada penaltı yönünde uyarılırdı” diye belirtti.



“İnşallah milli takım bize de nasip olur”


Taraftara teşekkür eden Sadık Çiftpınar, “Formayı üzerime geçirdiğim andan itibaren bana destek oldular. Onların varlığı desteği çok önemli. Şu zor şartlarda sahada ayakta kalabiliyorsak onların sayesinde oldu. Milli takımı uzun zamandır bekliyordum. Çağrılan arkadaşlarımızda kaliteli futbolcular. Milli takım hepimizin. Sonuna kadar başarılı olmasını isterim. İnşallah günü geldiğinde de bize de nasip olur” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 23:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Akif Ersoy Batı Trakya'da anıldı
    1. Mehmet Akif Ersoy Batı Trakya'da anıldı
    2. Yeni Zelanda’daki saldırıya Konya’dan..
    3. Cunda Rahmi M. Koç Müzesi’nde dersler..
    4. Ameliyatta vidaları takılmayan kadın..
    5. Maçın ardından
    6. Tekme tokat dövüp dereye attılar
    7. Basketbolda maçın ardından
    8. MÜSİAD Düzce Başkanı Pehlivan..
    9. "Bu ülkeyi yönetecek yeni bir anlayışa..
    10. Maçın ardından
    11. Maça damga vuran görüntüler!..
    12. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    13. Zeljko Obradovic: “Son çeyrekteki..
    14. Ricard Casas: “Kazanma şansımız vardı”
    15. Ersun Yanal: “Bugün ritmi..
    16. Sadık Çiftpınar: “İnşallah milli takım..
    17. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    18. GÜNCELLEME - Bingöl'de çığ düştü
    19. Türk Kızılay'ın "2030 Stratejisi Bölge..
    20. Nikaragua'da 50 muhalif tutuklu..
    21. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    22. İsmet Yıldırım, eski teşkilat..
    23. Sözcü Hami Aksoy’dan Yunanistan’ın 10..
    24. Bir ülke daha duyurdu: Boeing'leri..
    25. F-35 programında 2,1 milyar dolarlık..
    26. "Suriye devrimi Türkiye'nin diplomatik..
    27. Uğur Boral isim verdi! FETÖ operasyonu..
    28. Metruk bina alevlere teslim oldu,..
    29. Meksika’da siyah poşetler içinde 19..
    30. Bakan Kurum Sancaktepe'de
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı