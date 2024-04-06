Şadi Başkan’a alçak iftira

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Yalanı meslek edinen ve algı operasyonu üzerinden seçimde göstermelik bir başarı elde eden CHP ve avaneleri yine büyük bir alçaklığa imza attı. Sandığa gitmeyen seçmen yüzünden AK Parti’nin kalesi konumundaki çok sayıda ilçeyi kazanan CHP’liler geçmişte yapılan ihaleleri sanki mazbata töreninden sonra yapıldığını iddia ederek benzeri görülmemiş rezalet örneği sergilediler. İhale platformu EKAP’ta yayınlanan ve 15 Mart 2024 tarihinde Tuzla Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ihaleyi sanki mazbata töreninden sonra yapılmış gibi ilan ederek önceki dönem Tuzla Belediyesi Başkanı Şadi Yazıcı’nın gider ayak büyük bir vurgun yaptığı iftirası attılar. Gerçekte ise ‘Tuzla Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün’ “2024 yılı park yapımı, park revizyonu, saha yapımı ve revizyon işleri, fidanlık muhtelif malzeme alımı” başlığıyla EKAP’ta yayınlanan ilanda ihale tarihinin 15 Mart olduğu ortaya çıktı. Daha başkanlık koltuğuna oturur oturmaz iftira siyaseti yapmaları malum zihniyetin yalanla nasıl hemhal olduğunu gözler önüne serdi. CHP’nin her iftirasını çarşaf çarşaf manşet yaparak iftiraya ortak olan medyası ise yalana çanak tuttu.

Cumhuriyet gazetesi CHP’nin Şadi Yazıcı’ya attığı iftirasını “Mazbata fırsatçılığı” adıyla manşetten vererek ‘ceketini para dolduran’ karikatür yayınlarken Sözcü gazetesi ise “AKP’li başkan kaybettiği seçimden sonra yandaşa 62 milyonluk ihale vermiş” başlığıyla verdiği haberde müfteriliklerini sürdürmeye devam etti.



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