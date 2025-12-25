  • İSTANBUL
Gündem Adli kontrol istenmişti: Sadettin Saran serbest bırakıldı
Gündem

Adli kontrol istenmişti: Sadettin Saran serbest bırakıldı

Seyfullah Maden
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Adli kontrol istenmişti: Sadettin Saran serbest bırakıldı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Saran serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında yapılan testlerde saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı. Başsavcılık, Saran'ın "uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımı kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından gözaltına alındığını duyurdu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

 Adli kontrol talebi

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adliyeye sevk edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları başta olmak üzere birçok yönetici ve bazı taraftarlar Sadettin Saran'a destek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Saran, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Serbest bırakıldı

Gelen son dakika bilgisine göre Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

