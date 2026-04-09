‘Sadece mezara kadar gidecek dileklerdir’ İran'dan haydut ABD'ye kırmızı ışık

Yarı resmi haber ajansı ISNA'ya göre İslami, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında hayatını kaybeden önceki İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün 40'ıncı gününde Tahran'da düzenlenen tören sırasında basına konuştu.

ABD'nin "savaşla elde edemediğini müzakere masasında alamayacağını" ifade eden İslami, "Bu acımasız savaş dahil olmak üzere tüm düşman komploları ve eylemleri sonuç vermedi ve şimdi müzakereler yoluyla bir sonuca varmak istiyorlarsa bu sadece kendi ve Siyonistlerin zevki içindir." dedi.

ABD'nin, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini ortadan kaldırma taleplerine dair İslami, "Düşmanların zenginleştirmeyi sınırlama talepleri yerine getirilmeyecek. İran'ın zenginleştirme programını sınırlama iddiaları ve talepleri, sadece mezara kadar gidecek dileklerdir." ifadelerini kullandı.