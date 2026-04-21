Sadece bakım yapmak istemişti! Boğazından arı soktu, kurtarılamadı
Rize’nin Çayeli ilçesinde arı kovanlarına bakım yaptığı sırada boğazından arı sokan 70 yaşındaki İsmail Arslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Rize Çayeli’nde arılara bakım yapmak isteyen adam, 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Olay, dün sabah saatlerinde, ilçenin Küçüktaşhane Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin yakınında bulunan kovanları açıp bakım yapan İsmail Arslan'ı (70) boğazından arı soktu. Kısa sürede fenalaşan Arslan'ın yakınlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla İshakoğlu Çayeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İsmail Arslan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.