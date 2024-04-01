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Gündem Sadece 3 oy olan parti tarihe geçti
Gündem

Sadece 3 oy olan parti tarihe geçti

Yeniakit Publisher
2024-04-01 19:45:00 -
Sadece 3 oy olan parti tarihe geçti

Türkiye'de yerel seçimler sona erdi. Ülke genelinde sandıkların tamamı sayılırken, en düşük oy alan parti de belli oldu. Bolu'nun Mudurnu ilçesinden belediye başkan adayı çıkaran Güç Birliği Partisi, sadece 3 oy alarak tarihe geçti.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde sonuçlar netleşti. Sandıklara ana muhalefetin damga vurduğu seçimde CHP, Türkiye genelinde yüzde 37,76 oyla birinci parti oldu ve 35 ilin belediyesini kazandı.

Sadece 3 oy aldı

Yerel seçimlerde sadece Bolu'nun Mudurnu ilçesinde belediye başkan adayı gösteren Güç Birliği Partisi ise seçimde en düşük oy alan parti olarak rekor kırdı. Güç Birliği Partisi'nin adayı Mustafa Doğramacı, seçimlerde sadece 3 oy aldı. Sandık sonucuyla birlikte parti, yerel seçimleri Türkiye genelinde 3 oyla tamamlamış oldu.

Cumhuriyet tarihindeki en düşük oy

Güç Birliği Partisi'nin aldığı oyu değerlendiren araştırmacı Mert Uzunsoy, söz konusu oyun, Cumhuriyet tarihinde bir partinin aldığı en düşük oy olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.
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