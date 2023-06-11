Sadece 3 malzeme ile bir gecede kalın ve güçlü saçlarınız çıkacak! Bu tarif saç baş yoldurdu

Durumumuzu Etkileyen bir çok neden var:

Genel Sağlık ve Beslenme

Genetik

Düzleştirme ve Kurutma Dahil Saç Şekillendirme

Saç Ölüyor

Güneş ve Kirlilik gibi Çevresel faktörler

Bazı reçeteli ilaçların alınması

Sigara İçmek

Neyse ki evde yapabileceğiniz çok fazla paraya mal olmayan bir saç toniği var. Bu tonik saçınızı güçlendirir Yukarıdaki faktörlerin neden olduğu hasarları giderebilir ve eski parlak sağlıklı görkemine geri getirebilir.

Kalın, Parlak, Hızlı Büyüyen Saçlar İçin Doğal Tonik

Malzemeler

1 Yumurta sarısı

1 Çorba kaşığı bal

2 yemek kaşığı hint yağı

Talimatlar

Malzemeleri bir kaseye koyun ve iyice karıştırın (saçınızın uzunluğuna bağlı olarak tarifinizi iki veya üçe katlamanız gerekebilir) Önce kafa derisine ve köklerine uygulayın Tüm saçlarınızı örtmek için bir duş başlığı takın ve 2 ile 4 saat bırakın sonra saçınızı yıkayın ve bakımınızı yapın.

Haftada bir veya iki kez kullanın ve 2 ay içinde saçlarınızı muhteşem olduğunu görün !

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Bu Tonik Neden Bu Kadar Faydalı

1. Yumurta Sarısı

Yumurta sarısında protein yağ asitleri ve saçınızı güçlendirecek vitaminler vardır. Yumurta sarısındaki A vitamini Saçın büyümesine nemlendirmesine ve desteklemeye yardımcı olur. Yumurta sarısındaki lesitin saçın kırılganlık ve kırılmaya karşı korunmasına yardımcı olur.

2. Bal

Bal Yumuşatır pürüzsüzleştirir ve saç derinize saç köklerinize hız kazandıran antioksidanlarla doldurur. Sağlıklı güzel saçlar sağlıklı güzel saç derisiyle başlar. Böylece bal sadece saçınızın sağlıklı görünmesini sağlamakla kalmaz saçınızın daha hızlı büyümesinide sağlar. Baldaki şeker ayrıca nemlendirir ve saç dökülmesini önler.

3. Hint Yağı

Hint Yağı Ricinoleic amino asidini içeren bir bitkisel yağdır. Bu amino asit saç derisine ve foliküllere derinlemesine nüfuz etme kabiliyetine sahiptir. Hint Yağı ayrıca kafa derisinin pH seviyesini düzenlemeye yardımcı olur. kepeklenmeyi ortadan kaldırır ve saçı zararlı çevresel etkenlerden korur.