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Aktüel Sadece 3 ilde tam 57 kilo uyuşturucu yakalandı
Aktüel

Sadece 3 ilde tam 57 kilo uyuşturucu yakalandı

Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Van, Diyarbakır ve Hakkari’de uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 17:07:00 -
Sadece 3 ilde tam 57 kilo uyuşturucu yakalandı

YENİ AKİT  ANKARA

Jandarma Genel Komutanlığı Van, Diyarbakır ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu operasyonlarına imza atıldığını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Van Diyarbakır ve Hakkari illerinde uyuşturucu operasyonları yapılarak uyuşturucu tacirlerine geçit verilmediğini açıkladı.

Yapılan açıklamada ele geçirilen uyuşturucu maddelere ilişkin görseller paylaşılırken şu ifadelere bilgilere yer verildi:

“Van, Diyarbakır ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında; 40 kg. toz esrar, 13 kg. 100 gram metamfetamin ve 4 kg. eroin ele geçirilmiştir.”

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