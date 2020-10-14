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Aktüel Sadakataşı’ndan Arakanlılara iş imkanı
Aktüel

Sadakataşı’ndan Arakanlılara iş imkanı

Sadakataşı Derneği, yoksul coğrafyalarda sürdürdüğü Gelir Temini Projelerine Bangladeş’te devam ediyor. Dernek Arakanlı mülteci ailelere ulaşım aracı rikşa, yük taşımacılığında kullanılan van ve dikiş makinası dağıtımları gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:02:00 -
Sadakataşı’ndan Arakanlılara iş imkanı

Sadakataşı, Bangladeş’te yaşayan Arakanlı mültecilere düzenli olarak ulaştırdığı insani yardımla birlikte, iş olanağı ve ekonomik getiri sağlayan Gelir Temini Projesiyle destek olmayı sürdürüyor.

Ülkeleri Myanmar’da, askerlerinve Budist milliyetçilerin saldırıları sonrasında yaklaşık 2 milyon Arakanlı komşu ülke Bangladeş'e göç etmek zorunda kaldı.Arakanlıların maruz kaldığı şiddet olaylarından itibaren bölgede yardım faaliyetleri gerçekleştiren Sadakataşı Derneği,mülteci ailelereGelir Temini Projeleriyle destek olmayı sürdürüyor.

87 dikiş makinası

Balukhali Mülteci Kampı, Cox’s Bazar ve Ramu bölgelerinde yaşayan Arakanlı 87 kadına el becerileriyle tekstil ürünleri dikip satarakaile ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla dikiş makinası dağıtımı gerçekleştirildi.

Rikşa ve Van dağıtımı

Sadakataşı Derneği yardımların devamında Cox’s Bazar, Pmkhali ve Teknaf bölgelerinde ülke şartlarına uygun olarak tasarlanan ve insan taşımacılığında kullanılan 32 adet rikşa ve yük taşımacılığında kullanılan 30 adet van tarzı aracı mülteci ailelere teslim etti. Dağıtımı gerçekleştirilen araçlarla birlikte mülteci aileler meslek edinirken düzenli gelir elde etmektedir.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal dağıtımlar sonrası yaptığı açıklamada; ‘‘Arakanlı mültecilere düzenli olarak insani yardım ulaştırıyoruz. Mültecilerin en büyük sorunlarından biriside işsizlik. Bu soruna katkı sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıllarda başlattığımız Gelir Temini Projesiyle bölge şartlarına uygun rikşa, van ve dikiş makinası dağıtımlarını sürdürüyoruz. Destekleriyle Arakanlı ailelerin düzenli gelir elde etmelerini sağlayan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz.’’ İfadelerini kullandı.

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Gelir Temini Projesine destek olmak için banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşılabilir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaraları telefon ile dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.

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