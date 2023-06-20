Saç uzatan sinameki kürü: Saç her yerden fışkırmaya başladı! Kellik derdine tek damlada deva oluyor
Kendimizle ilgili bir değişiklik yapmak istediğimiz zaman işe önce saçlarımızdan başlarız. Saçlarımızda yaptığımız değişiklikler çoğunlukla bize iyi gelse de, zaman zaman kuaförün kapısından hayal kırıklığı ile çıkarız. İşte böyle anlarda saçımız hızla uzasın isteriz. Pişman olup saçını uzatmak isteyenler ya da saç uzama konusunda sabırsız davrananlar için harika bir yöntem ile geldik. Hem ekonomik hem de çok etkili olan sinameki ile hızlı saç uzatma kürü, sonuçları ile sizi çok şaşırtacak. Saç uzatmak için sinameki kürünü deneyenlerin de çok memnun kaldığını söyleyerek, sizi tarif ile baş başa bırakıyoruz.
Sinameki ile hızlı saç uzatma kürü nasıl yapılır?
Malzemeler
Sinameki otu (Aktardan alabilirsiniz)
Tatlı badem yağı
Bemiks ampul (Eczaneden alabilirsiniz)
Evigen Ampul (Eczaneden alabilirsiniz)
Hint Yağı
Nasıl hazırlanır?
1 tutam sinameki otunu 1 çay bardağı suyun içerisinde kaynatalım.
Kaynadıktan sonra ocağı kapatalım ve 1 dakika demlemeye bıraktıktan sonra süzelim.
Ilınan suyun içerisine 1 tatlı kaşığı badem yağı, 1 Evigen ampul, 1 Bemiks ampul ve 1 tatlı kaşığı Hint yağı ilave edelim.
Karışımın kokusu hoşuna gitmezse içerisine 1-2 damla lavanta yağı ekleyebilirsiniz.
Saç dipleri ve saç boylarına sürüp 30 dakika kadar bekleyelim.
Bekleme süresi ardından saçı ılık su ve şampuan ile yıkayalım.
Kürü 2 ay boyunca haftada 1 kere uygulayalım ve tekrar başlamak için 2 ay sonunda 2 hafta ara verelim.
Kürü her uygulama öncesi taze olarak uygulayalım.
Kür, saç rengini açabilir bu durumu dikkate alalım.
İlk uygulama sırasında biraz saç dökülmesi yaşanabilir ancak bu durum uzun süre devam ederse doktorunuza danışmanızda fayda var.
Saç bakımında sinameki otu kullanmak, oldukça yaygın bir yöntemdir. Sizler de sinameki otunun faydalarından yararlanarak sağlıkla uzayan, canlı ve parlayan saçlara sahip olabilirsiniz. Sinameki otu nerede bulunur? diye merak edenler için belirtelim, sinameki otunu aktarlardan rahatlıkla bulabilirsiniz. Hem ucuz hem de etkili doğal bir bitkidir. Çoğunlukla saç bakımı ve kabızlık tedavisinde kullanılan sinameki, daha önce de belirttiğim gibi ilk kullanımda saç dökülmesine sebep olabilir. Kısa süreli olduğu sürece yaşadığınız saç dökülmesi sizi endişelendirmesin.
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