Saç uzatan sinameki kürü: Saç her yerden fışkırmaya başladı! Kellik derdine tek damlada deva oluyor

Sinameki ile hızlı saç uzatma kürü nasıl yapılır?

Malzemeler

Sinameki otu (Aktardan alabilirsiniz)

Tatlı badem yağı

Bemiks ampul (Eczaneden alabilirsiniz)

Evigen Ampul (Eczaneden alabilirsiniz)

Hint Yağı

Nasıl hazırlanır?

1 tutam sinameki otunu 1 çay bardağı suyun içerisinde kaynatalım.

Kaynadıktan sonra ocağı kapatalım ve 1 dakika demlemeye bıraktıktan sonra süzelim.

Ilınan suyun içerisine 1 tatlı kaşığı badem yağı, 1 Evigen ampul, 1 Bemiks ampul ve 1 tatlı kaşığı Hint yağı ilave edelim.

Karışımın kokusu hoşuna gitmezse içerisine 1-2 damla lavanta yağı ekleyebilirsiniz.

Saç dipleri ve saç boylarına sürüp 30 dakika kadar bekleyelim.

Bekleme süresi ardından saçı ılık su ve şampuan ile yıkayalım.

Kürü 2 ay boyunca haftada 1 kere uygulayalım ve tekrar başlamak için 2 ay sonunda 2 hafta ara verelim.

Kürü her uygulama öncesi taze olarak uygulayalım.

Kür, saç rengini açabilir bu durumu dikkate alalım.

İlk uygulama sırasında biraz saç dökülmesi yaşanabilir ancak bu durum uzun süre devam ederse doktorunuza danışmanızda fayda var.

Saç bakımında sinameki otu kullanmak, oldukça yaygın bir yöntemdir. Sizler de sinameki otunun faydalarından yararlanarak sağlıkla uzayan, canlı ve parlayan saçlara sahip olabilirsiniz. Sinameki otu nerede bulunur? diye merak edenler için belirtelim, sinameki otunu aktarlardan rahatlıkla bulabilirsiniz. Hem ucuz hem de etkili doğal bir bitkidir. Çoğunlukla saç bakımı ve kabızlık tedavisinde kullanılan sinameki, daha önce de belirttiğim gibi ilk kullanımda saç dökülmesine sebep olabilir. Kısa süreli olduğu sürece yaşadığınız saç dökülmesi sizi endişelendirmesin.

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