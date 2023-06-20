  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milyonlar kuyumcuya koşacak! Altında flaş gelişme! Kuyruk olacak kuyruk

Elinde, bankada, yastık altında altını olanlar dikkat! Büyük deprem geliyor, o tarihte gram altın düşecek

Ekrem İmamoğlu ile ilgili gündemi sarsan iddia! Yeni parti kuruyor! İşte ayrıntılar

Erdoğan’dan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Çok ama çok kritik

Son günlerin en çok konuşulan ismi olan Abdüllatif Şener milyonları böyle kafalamış! Görüyor musunuz siz şunun yaptığını

Asgari ücret belli olur olmaz hepsine zam geldi

CHP amigosu Deniz Zeyrek’ten bomba itiraf! Vay vay vay

"Asker Erdoğan’ı götürür, beni başbakan yapar" diyen eski AK Partili kim? Şok olacaksınız

Türkiye öyle bir gemi üretti ki özellikleri dünyada yok! Birçok ülke Ankara'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor

Yeni asgari ücret belli oldu
Kadın - Aile Menemen tarifi yok böylesi! Efsane lezzet! Hazinesi Azıcık taze kişniş ile bulundu! Altındaki püf noktası
Kadın - Aile

Menemen tarifi yok böylesi! Efsane lezzet! Hazinesi Azıcık taze kişniş ile bulundu! Altındaki püf noktası

Yeniakit Publisher
2023-06-20 20:21:00 - 2023-06-20 20:26:36
Menemen tarifi yok böylesi! Efsane lezzet! Hazinesi Azıcık taze kişniş ile bulundu! Altındaki püf noktası

Menemen yaparken lezzetini katlayacak bir aşçılık önerisi ile tarifimiz var. Altın gibi püf noktası yok artık diyeceksiniz! Menemenin lezzetini 10 kat katlayacak yöntem! İçine 2 kaşık eklemeniz yetiyor...

Efsane Menemen Tarifi İçin Malzemeler

3 Adet yumurta
1 Adet domates
Azıcık taze kişniş
1 Dal taze sarımsak
10 dilim sucuk
1 Adet biber
Peynir

Menemen Tarifi nasıl yapılır?

İlk önce içine azıcık su koyduğumuz tavaya (Sucuklar yapışması diye ) 10 dilim sucuk koyup pişiriyoruz. Sonra tuz atıp tüm sebzelerimizi atıp pişirelim. Pişerken içine azıcık peynir koyun.
Bu kadar basit ve kolay! Hem karnınızı doyurarak hem de sağlığını güçlendirecek...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23