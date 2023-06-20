Menemen tarifi yok böylesi! Efsane lezzet! Hazinesi Azıcık taze kişniş ile bulundu! Altındaki püf noktası
Menemen yaparken lezzetini katlayacak bir aşçılık önerisi ile tarifimiz var. Altın gibi püf noktası yok artık diyeceksiniz! Menemenin lezzetini 10 kat katlayacak yöntem! İçine 2 kaşık eklemeniz yetiyor...
Efsane Menemen Tarifi İçin Malzemeler
3 Adet yumurta
1 Adet domates
Azıcık taze kişniş
1 Dal taze sarımsak
10 dilim sucuk
1 Adet biber
Peynir
Menemen Tarifi nasıl yapılır?
İlk önce içine azıcık su koyduğumuz tavaya (Sucuklar yapışması diye ) 10 dilim sucuk koyup pişiriyoruz. Sonra tuz atıp tüm sebzelerimizi atıp pişirelim. Pişerken içine azıcık peynir koyun.
Bu kadar basit ve kolay! Hem karnınızı doyurarak hem de sağlığını güçlendirecek...