THY- Euroleague
0553 313 94 23

Saç kurutma makinesinin temizliği nasıl olmalıdır?

Saç kurutma makinesi nasıl temizlenir? İşte saç kurutma makinesi temizliği için yapmanız gerekenler...

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:25
Saç kurutma makinesinin temizliği nasıl olmalıdır?

Pek çok kadın evden çıkmadan önce saçlarını düzleştirir ya da kurutma makinesiyle şekil verir. Hemen hemen tüm insanların gündelik yaşamlarında çok sık kullandıkları bu eşyaları aşağıdaki adımları izleyerek temizleyebilirsiniz.

MALZEMELER:

Kabartma tozu

Eski diş fırçası

Sıcak sabunlu su

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ NASIL TEMİZLENMELİ?

Saç kurutma makinesinin arkasını çıkarın ve filtresini bir diş fırçası ile temizleyin. Eğer filtre metalden yapılmışsa bir kova sabunlu su hazırlayın. Suyun içine filtreleri atın ve yaklaşık 15 dakika bekletin. Ardından kurulayarak geri takın.

SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ NASIL TEMİZLENİR?

Bir kabın içine karbonat ve suyu macun kıvamına gelecek şekilde karıştırın. Bu karışımı düzleştiricinin metal kısmına diş fırçası ile sürün. Ardından kuru bir bezle silin. Düzleştiriciniz tertemiz olacaktır.

NOT: Bu işlemleri yaparken aletlerin fişten çekilmiş olmasına dikkat edin. Bunun yanı sıra temizleme işlemi sonrası aletlerin kullanmadan önce kurumasını sağlayın. Eğer ıslaklık varsa asla çalıştırmayın.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 17:25
  1. Saç kurutma
  2. saç kurutma makinesi
  3. saç kurutma makinesi temizliği
  4. temizlik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir’de midibüs sürücüsüne yumruklu saldırı
    1. Başakşehir’de midibüs sürücüsüne..
    2. İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar!
    3. PKK'nın zorla silah altına aldığı bir..
    4. Hafif yanık tedavisi nasıl olmalı?
    5. Efsane resmen geri döndü! Resmi..
    6. Kavanoz kapağı açmanın pratik yolları
    7. Bebek emmezse anne sütü kesilir mi?
    8. Öksürüğe pratik çözümler
    9. Balık avlamaya giden 3 arkadaş kayboldu
    10. Eşinden flaş iddia! İnterpol Başkanı..
    11. Kefir ve yoğurtun faydaları..
    12. İran'dan Kaşıkçı açıklaması: Örtbas..
    13. Bıçakladığı arkadaşını sağlık ocağına..
    14. ABD'den dikkat çeken Kaşıkçı açıklaması
    15. Bartın’da üretildi, Almanya’ya..
    16. Limon ve sarımsak ikilisi
    17. CEO'dan 'yerli otomobil' açıklaması:..
    18. YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı..
    19. Timüs bir ceviz kadar irileşiyor
    20. BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur