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Aktüel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kovid-19 test sonucu 2,5 saatte alınabilecek
Aktüel

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kovid-19 test sonucu 2,5 saatte alınabilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:26:14 -
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kovid-19 test sonucu 2,5 saatte alınabilecek

İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan seyahat eden yolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunu 2,5 saatte alabilecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı Gelen Yolcu katında bulunan PCR Test Merkezi Sorumlusu Dr. Müjdat Aytekin, yaptığı açıklamada, test merkezini bir süre önce devraldıklarını ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve 5 şirketten oluşan bir konsorsiyum olduklarını belirtti.

Konsorsiyumdaki şirketler arasında PCR testlerinin yapıldığı kitleri üreten firmalar da olduğunu ifade eden Aytekin, test yaptıracak yolcuların ilk olarak merkezden sıra numarası aldığını söyledi.

Yolculardan alınan örneklerin havalimanındaki laboratuvarda incelendiğini ve 3 saat içinde sonuçları kendilerine bildirdiklerini dile getiren Aytekin, "Sistemde bir takım iyileştirmeler yaptık. Bu iyileştirmeler sayesinde de sonuç verme süresini düşürdük. Bugünden itibaren 2,5 saat içerisinde test sonucu veriyor olacağız. Kabul edersiniz ki insanlar buraya bir yerlere ulaşmak için geliyorlar. Bu işlemleri en kısa zamanda yerine getirmemiz lazım ki onlar da uçaklarına ve gidecekleri yerlere zamanında yetişebilsinler." ifadelerini kullandı.

Müjdat Aytekin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının test sonuçlarını e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden öğrenebileceklerini, yabancı yolculara da sonuçları hem bankolardan ıslak imzalı olarak hem de elektronik ortamda ilettiklerini kaydetti.

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