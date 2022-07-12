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Ekonomi Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Ekonomi

Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre araştırma görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 15:10:00 -
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacak.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili fakülteye istenen belgeler ile birlikte e-posta veya posta yoluyla yapılacaktır.

(Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular kabul edilmeyecektir.)

İlan Tarihi : 07.07.2022
Son Başvuru Tarihi : 21.07.2022
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 28.07.2022
Giriş Sınavı Tarihi : 03.08.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 10.08.2022

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