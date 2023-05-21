Sabancı, Hatay’da ikinci okulunu açtı

Sabancı Vakfı açıklamasına göre, depremin yaralarını sarmak için ilk günden bu yana yoğun çalışmalar gerçekleştiren Sabancı Topluluğu Şirketleri ve Sabancı Vakfı, afet bölgesindeki en yoğun öğrenci nüfusuna sahip Hatay’da eğitimin aksamaması için imkânlarını seferber etmeyi sürdürüyor. Vakıf, “Hatay’a 3 Ayda 3 Okul” sözü kapsamında, Brisa’nın ortaklarından Bridgestone katkılarıyla projelendirdiği, çelik malzemeden inşa edilen Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki Sabancı Lassa Ortaokulu’nun inşaatını rekor sürede tamamlayarak, okulun açılışını 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na denk gelen özel bir günde gerçekleştirildi. Vakıf, Dörtyol ilçesindeki Sabancı Lassa Ortaokulu’ndan sonra, 21 Haziran’da Arsuz ilçesinde bir ilkokulun daha açılışını yapacak. Tamamlanan tüm okullar, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayacak.