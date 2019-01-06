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Sabah alışveriş yaptıkları marketi gece soydular

Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinin Barış Mahallesi'nde bulunan ve gündüz alışveriş yaptıkları bir markete giren hırsızlar, 8 bin TL'lik sigara, cep telefonu, kahve ve çikolata çaldı.

06 Ocak 2019 Pazar 18:38
Sabah alışveriş yaptıkları marketi gece soydular

Diyarbakır'da iki kişi, sabah saatlerinde alışveriş yaptıkları markete gece saatlerinde kepenk kilidini levyeyle kırarak girdi. 8 bin TL değerinde ürün çalan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, perşembe gecesi Merkez Kayapınar ilçesinin Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan markete sabah saatlerinde müşteri olarak giren kimliği belirsiz 2 kişi, alışveriş yaptıktan sonra ayrıldı. Şüpheliler, gece saatlerinde marketin kepenk kilidini kırarak içeri girdi. Şüpheliler, 8 bin TL'lik sigara, cep telefonu, kahve ve çikolata çaldı. Marketin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Görüntülerde 2 kişinin reyonları dolaşıp ürünleri çaldığı görüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 18:38
  1. Diyarbakır
  2. Hırsızlık
  3. market soygunu
  4. Sabah alışveriş yaptıkları marketi gece soydular

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