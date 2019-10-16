0553 313 94 23

Saadet'ten devşirilen CHP'li vekil cehaletini konuşturdu! Akıllara ziyan "Gündoğdu Marşı" çıkışı

CHP'nin Saadet Partisi'nden devşirdiği Mehmet Bekaroğlu, AK Parti Grup Toplantısı'nda partililerin okuduğu Gündoğdu Marşı hakkında akılalmaz bir yorum yaptı. Büyük Taarruz döneminde yazılan marşı, devrim marşı zanneden Bekaroğlu'na sosyal medyada tepki yağdı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 16:12
Saadet'ten devşirilen CHP'li vekil cehaletini konuşturdu! Akıllara ziyan "Gündoğdu Marşı" çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşma yaparken mecliste bir grup tarafından Gündoğdu Marşı seslendirildi.

Erdoğan, konuşmasına bir süre ara vererek gençlerin söylediği marşı dinlerken, marşın orijinalinde yer alan "Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi" bölümünün; "Üstümüzden eksilmesin Reisimin gölgesi" şeklinde revize edilmesi dikkat çekti.

AK Parti Meclis Toplantısı'nda 'Gündoğdu Marşı' okundu

"Devrim marşı" nitelemesine inandı

Diğer yandan, Büyük Taarruz sırasında epik duygularla kaleme alınan marşın, yakın tarihte komünist çevrelerce sözleri değiştirilerek kullanılmasından dolayı konu farklı yerlere çekilmeye çalışıldı. Sosyal medyada bu tuzağa düşen isimlerden birisi de CHP'li Mehmet Bekaroğlu oldu. Bekaroğlu, Gündoğdu Marşı'nın "devrimci" marşı olduğunu savunarak, AK Parti'yi değerlerini yitirmekle suçladı.

Tepki çeken ifadeler

Bekaroğlu mesajında tepki toplayan şu ifadeleri kullandı;

"100 yıllık birikimi tükettiler, 18 yılda tek bir romancı, öykücü, şair, yönetmen, besteci, matematikçi.., herhangi bir dalda bir tek bir numara yetiştirmediler. Bir marşları bile yok, şimdi devrimcilerin marşını okuyorlar. İşte 18 yılın hazin hikayesi..."

Bekaroğlu'nun sözleri sosyal medyada tepki çekerken, "Onların 18 yılını bırakın sayın Bekaroğlu, siz ne yaptınız?" sorusuna da CHP'li ismin sessiz kaldığı görüldü.

Büyük Taarruz sonrasında kaleme alınan marşın metni şu şekilde:

Gün doğdu, hep uyandık,

Siperlere dayandık

İstiklalin uğruna da,

Al kanlara boyandık.

Sandılar Türk uyudu,

Ata cenge buyurdu,

Türkün asker olduğunu,

Dünyalara duyurdu.

Ülkemiz Türk ülkesi,

Aşık eder herkesi

Üstümüzden eksilmesin

Al bayrağın gölgesi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 16:12
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Gündoğdu marşı
  3. Gündoğdu marşı nedir
  4. Gündoğdu marşı ne zaman yazıldı
  5. Büyük Taarruz

YORUM YAZ

  • misafirmisafir8 dk önce
    Chp ye layık olduğunun belgesi.
  • Murat gözükaraMurat gözükara11 dk önce
    Bu adamlar ülke yönetecek bizde GÖRECEZ... Bunlar ailesini yönetemez... Boş adamlar... Bunların dönemi bitti..
  • HAKANHAKAN14 dk önce
    BIYIKLAR AĞZA GİRECEK ŞEKİLDE DİZAYN EDİLMİŞ.AFERİN BEKAROĞLU SEN BU İŞİ KAPMIŞSIN,NABZA GÖRE ŞERBET,FORMATA GÖRE KILIK KIYAFET.NEYSE KİME BENZEMEK İSTİYORSAN ONLARDANSIN MERAK ETME.ALLAH SENİ ÖBÜR TARAFTA BU CHP'Lİ YOLDAŞLARINDAN AYIRMASIN.
  • kibarcikkibarcik15 dk önce
    eyyy iştte besmlesız zıhnıyetın tezahürü olursan boyle aklın gıder sallarsın oda tutmaz cahıllıgıntavan yapar rabbım ecelın geldıgınde şu an yanında olduklarının alkıslarıyla gıdersınveselam

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kışanak ve Tuncel için tutukluluğa devam kararı
  1. Kışanak ve Tuncel için tutukluluğa..
  2. Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme
  3. UEFA soruşturma başlatmıştı! FIFA..
  4. Terör yandaşları toplantı bastı!..
  5. 'Irak hükümeti ülkeyi PKK'dan..
  6. Messi 6'ncı kez Altın Ayakkabı'nın..
  7. Yanak kıllarından kurtulma yolları..
  8. Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu:..
  9. Erdoğan Kayseri’de Abdullah Gül’ü..
  10. Trump’ın 3 bakan ile ilgili yaptırım..
  11. Gül hastalığı nedir? Gül hastalığı..
  12. Van'da taşlı sopalı kavga! Ortalık..
  13. Saadet'ten devşirilen CHP'li vekil..
  14. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı
  15. Trump'ın danışmanı O'brien Ankara'da
  16. Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 2 hafta yok
  17. 'YPG/PKK Tel Abyad'da Cuma..
  18. Limon tuzu kılları yok eder mi?
  19. Şırnak'a havan ve roket atıldı!..
  20. Şile yolunda iki otomobil çarpıştı:..
  21. Yunan taraftarlardan Türkiye karşıtı..
  22. Bilinçli Tüketiciler Derneği kuruldu
  23. Bulgaristan'nın Volkswagen fırsatçılığı!
  24. Açıklamalar peş peşe geliyor!..
  25. Geri dönenler anlattı: YPG/PKK Tel..
  26. Kışanak ve Tuncel’in yargılanmasına..
  27. Nihat Genç'ten gündemi sarsacak..
  28. Vatan Partisi HDP’nin kapatılması için..
  29. Bursa'da uyuşturucu satıcılarına..
  30. Antalya'da iki midibüs çarpıştı!..
Çin'den skandal Türkiye açıklaması
Çin'den skandal Türkiye açıklaması
Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu

Günün Karikatürü

16 Ekim 2019
İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!