Saadet'ten devşirilen CHP'li vekil cehaletini konuşturdu! Akıllara ziyan "Gündoğdu Marşı" çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşma yaparken mecliste bir grup tarafından Gündoğdu Marşı seslendirildi.

Erdoğan, konuşmasına bir süre ara vererek gençlerin söylediği marşı dinlerken, marşın orijinalinde yer alan "Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi" bölümünün; "Üstümüzden eksilmesin Reisimin gölgesi" şeklinde revize edilmesi dikkat çekti.

AK Parti Meclis Toplantısı'nda 'Gündoğdu Marşı' okundu

"Devrim marşı" nitelemesine inandı

Diğer yandan, Büyük Taarruz sırasında epik duygularla kaleme alınan marşın, yakın tarihte komünist çevrelerce sözleri değiştirilerek kullanılmasından dolayı konu farklı yerlere çekilmeye çalışıldı. Sosyal medyada bu tuzağa düşen isimlerden birisi de CHP'li Mehmet Bekaroğlu oldu. Bekaroğlu, Gündoğdu Marşı'nın "devrimci" marşı olduğunu savunarak, AK Parti'yi değerlerini yitirmekle suçladı.

Tepki çeken ifadeler

Bekaroğlu mesajında tepki toplayan şu ifadeleri kullandı;

"100 yıllık birikimi tükettiler, 18 yılda tek bir romancı, öykücü, şair, yönetmen, besteci, matematikçi.., herhangi bir dalda bir tek bir numara yetiştirmediler. Bir marşları bile yok, şimdi devrimcilerin marşını okuyorlar. İşte 18 yılın hazin hikayesi..."

Bekaroğlu'nun sözleri sosyal medyada tepki çekerken, "Onların 18 yılını bırakın sayın Bekaroğlu, siz ne yaptınız?" sorusuna da CHP'li ismin sessiz kaldığı görüldü.

Büyük Taarruz sonrasında kaleme alınan marşın metni şu şekilde:

Gün doğdu, hep uyandık,

Siperlere dayandık

İstiklalin uğruna da,

Al kanlara boyandık.

Sandılar Türk uyudu,

Ata cenge buyurdu,

Türkün asker olduğunu,

Dünyalara duyurdu.

Ülkemiz Türk ülkesi,

Aşık eder herkesi

Üstümüzden eksilmesin

Al bayrağın gölgesi.