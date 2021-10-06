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Aktüel Saadet Partisi İl Başkanı aracında ölü bulundu
Aktüel

Saadet Partisi İl Başkanı aracında ölü bulundu

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay, otomobilinde silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 17:44:00 - 2021-10-06 17:45:08
Saadet Partisi İl Başkanı aracında ölü bulundu

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay, otomobilinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Yurtbay’ın hayatını kaybettiği bildirildi.

İddiaya göre; Bartın Türbe mevki'inde yer alan Şehitlik yanında bir otomobilin uzun süredir park halinde olduğunu gören vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Emniyet ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay’ın otomobilinin içinde silahla başından vurulduğu tespit edildi.

112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Yurtbay’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yurtbay’ın ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ünal Yurtbay kimdir?

Ünal Yurtbay 1969'da Bartın’da doğdu. Ortaöğretimini Bartın Lisesi’nde tamamladı. Bir müddet fotoğrafçılık mesleğini sürdüren Yurtbay, askerliğinin ardından kuyumculuk sektörüne girdi.

1988’den bu yana Saadet Partisi’nde İl Başkanlığının yanı sıra Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyeliğinde de bulundu.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Saadet Partisi 27'nci dönem Bartın 1'inci sıra Milletvekili Adayı oldu. Yurtbay, evli ve iki çocuk babasıydı.

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