Ryan Babel'den veda sinyali! İşte yeni takımı

Hollanda'nın, Almanya'yı 3-0 yendiği Uluslar Ligi maçındaki performansıyla Almanlar'dan alkış alan Beşiktaşlı Babel, karşılaşma sonrası transferiyle ilgili konuştu.

''BELKİ BİR GÜN TRANSFER OLURUM''

Babel, "Flamengo'nun sezon başı kulübümle görüştüğünü biliyorum. Bazı nedenlerden transfer gerçekleşmedi. Şu anda Beşiktaş için oynuyorum ve kulübüme saygı duymak zorundayım. 2 yıl önce Brezilya'yı ziyaret ettim ve çok memnun kaldım. Flamengo bana göre ülkedeki en büyük futbol kulübü. Belki bir gün transfer olabilirim" dedi.



EL SIKIŞMIŞLARDI

Yaz transfer döneminde Beşiktaş ile Flamengo, 8 milyon Euro karşılığında anlaşmış ancak Hollandalı oyuncunun menajerinin son anda fiyat yükseltmesi üzerine Ryan Babel, Beşiktaş'ta kalmıştı.