Rüzgâr YEKA’ya başvuru süresi uzatıldı

Rüzgâr enerjisinde bin megavatlık kapasite kurulumu ve işletilmesi amacıyla yapılacak Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinin son başvuru tarihi 7 Mart’tan 18 Nisan’a uzatıldı. Başvuruların belirlenen tarihe kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilmesi gerekiyor. Rüzgâr YEKA kapsamında her biri 250’şer megavat olmak üzere Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla’daki bağlantı bölgelerinde enerji santralleri kurulması için yarışma yapılacak.