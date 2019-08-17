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Rusya'nın 'avcı uçağı'nın görücüye çıkacağı tarih belli oldu

Rusya'nın 'gizli savaşçısı' Su-57'nin ihracat versiyonu olan Su-57E savaş uçağının, 27 Ağustos - 1 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek olan MAKS-2019 hava gösterisinde görücüye çıkacağı açıklandı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:35
Rusya'nın 'avcı uçağı'nın görücüye çıkacağı tarih belli oldu

Rusya, Su-57 uçağının ihracat versiyonu olan Su-57E savaş uçağını 27 Ağustos'ta yapılacak MAKS-2019 uluslararası hava fuarında resmen tanıtacak.

star.com.tr'de yer alan habere göre, Rosoboronexport Genel Müdürü ve Rusya Mühendislik Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Alexander Mikheev'in yaptığı açıklamasına göre, MAKS 2019’da Rus üreticiler, beşinci nesil Su-57E savaş uçağı ve son yıllarda en çok beklenen yeni ürünler olan Il-112VE hafif askeri nakliye uçağını tanıtacaklar.

İlk uçuşu hava gösterisinde

Geçtiğimiz hafta da United Aircraft Building Corporation (UAC) basın servisi yaptığı açıklamada, beşinci nesil Su-57 savaş uçağınının ilk kez MAKS-2019 hava gösterisinde görücüye çıkarılacağını ve Su-57'nin hava gösterisi sırasında bir uçuş programında da yer alacağını bildirmişti.

Ayrıca açıklamada şu bilgilere de yer verilmişti:

"Önceki nesilleri aşıyor"

T-50, PAK FA programı için Sukhoi fırması tarafından tasarlanan öncül üretim adıdır. Uçağın hayalet uçak özellikli, tek kişilik, çift motorlu jet avcı uçağı olması ve Rusya'ya hizmette ilk operasyonel hayalet teknolojisini kullanacak uçak olması planlanmaktadır.

Su-57 hava üstünlüğü ve saldırı görevleri için tasarlanmış çok maksatlı bir savaşçıdır. Avcı uçağı süper seyir, görünmezlik, süper manevra özelliğinde ve savaş uçağı gelişmiş aviyonikleri ile önceki nesilleri aşmasının yanı sıra yer ve deniz savunması için tasarlanmaktadır.

Su-57 Rus hava kuvvetlerindeki Su-27 ve MiG-29'un yerini alması için tasarlanmıştır. Hindistan da 25 milyar dolarlık bir antlaşma ile 250 adet Su-57 varyantı almayı ve Rusya ile beraber üretmeyi planlamış ancak daha sonra projeden çekildiğini açıklamıştır.

Etkinlik iki yılda bir yapılıyor

İki yılda bir yapılan MAKS Airshow etkinliği, 27 Ağustos - 1 Eylül tarihleri ​​arasında Moskova dışında, Zhukovsky kasabasındaki Gromov Uçuş Araştırma Enstitüsü'nün havaalanında gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:35
  1. MAKS Airshow
  2. Gromov Uçuş Araştırma Enstitüsü
  3. Su-57
  4. United Aircraft Building Corporation (UAC)
  5. Su-57 savaş uçağı
  6. Su-57E savaş uçağı
  7. Rosoboronexport Genel Müdürü ve Rusya Mühendislik Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Alexander Mikheev
  8. MAKS-2019 hava gösterisi

YORUM YAZ

  • RaiRai40 dk önce
    Rus bu bi baktin piyasaya surmus ve ve ve türkiye döl yumurta yok medya paçavraları rejim secim arifelerinde yilardan uçak havada uçak busu geldi oluyor yolda medya beslemesine para hortum luyorve boyle devam bsk dun ibb havuz medya hirtumunu kesti beslemeler hepsi açıkta kaldı bu cici bağımsız iştir cidi cidi iştir ac köpek medya paçavraları manşetiyle olcak iş değildir akıl sanat bilim ister bunlar yok havuzda varyok rejime köpeklik edip ac karınlarına ac midelerine çorba doldurmak havuz tek derdi çorbadır

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