Rusya’dan sürpriz açıklama: Türkiye bizim için üretecek

Rusya’nın Yekatrinburg şehrinde düzenlenen sanayi ve teknoloji forumu İnnoprom’da Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin potansiyeline dikkat çekildi.



Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, yeni jeopolitik koşulların iş dünyası için yeni fırsatları beraberinde getirdiğine dikkat çekerek, “Rusya Türkiye’yle sadece mal ticaretinde değil, yüksek teknoloji alanlarında da iş birliğine hazır. Örneğin, makine imalatında” dedi.



Ülkenin resmi verilerine göre, Rusya ile Türkiye’nin ticaret hacmi geçen sene 33 milyar dolar olarak kaydedildi.



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise iki ülkenin sanayi ve tiaret alanlarında karşılıklı yatırım planları olduğunu belirterek, Türk üreticilerin yüksek teknoloji alanlarında Rus şirketleri için Batı mallarına alternatif sunabileceklerini kaydetti.



Finans alanında da iş birliğinin geliştirileceği, Yekaterinburg’da yakın zamanda bazı Türk bankalarının şubelerinin açılabileceği belirtildi.