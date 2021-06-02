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Dünya Rusya'dan olay sözler: Bu bir savaştır
Dünya

Rusya'dan olay sözler: Bu bir savaştır

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, "Batı’nın yaptırımları sertleştirmesi bir savaştır" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 16:39:00 -
Rusya'dan olay sözler: Bu bir savaştır

RBK’ya konuşan Rostec Başkanı Sergey Çemezov, "Şu an yaptırımları hafif olarak nitelendirmek mümkün değil. Hayatı zorlaştırmak için yapılabilecek her şey yapıldı. Çok sert yaptırımlar aslında bir savaş. Doğal olarak buna hazır olmamız gerek. Fakat ABD’liler ve Avrupalıların bu savaşa hazır olmadığını düşünüyorum. Öncelikle de Avrupalıların" ifadelerini kullandı.

Çemezov, Rusya ve Avrupa’nın çok fazla karşılıklı çıkarı olduğunu, ancak ticaret hacminin küçük olduğu ABD’ye karşı hiçbir bağımlılıklarının bulunmadığını vurguladı.

Çemezov, "Ancak ürünlerini Rusya’ya satma fırsatından mahrum kalan Avrupa. Kendi açımızdan partnerlik ilişkilerimizin kötüye gitmemesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

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